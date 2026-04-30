Стивен Фрай подал в суд на организаторов технологической конференции, на которой он упал со сцены

Афиша Daily
2 мин на чтение

Британский актер и телеведущий Стивен Фрай подал в суд на компании CogX Festival Ltd и Blonstein Events, организовавшие технологическую конференцию CogX. Он потребовал компенсацию в 100 тыс. фунтов стерлингов за травмы, полученные из-за падения со сцены на арене О2. Об этом написал The Guardian. 

Инцидент произошел 14 сентября 2023 года, когда Фрай выступал с лекцией об искусственном интеллекте. По словам Стивена, он поклонился после выступления и хотел было уйти со сцены, но упал с высоты двух метров на бетонное покрытие. 

Фрай получил множественные переломы: он сломал бедра, правую ногу, кости таза и ребра. По мнению актера, несчастный случай произошел из-за халатности организаторов — те, как считает Стивен, не обеспечили безопасность на площадке, надлежащее освещение и защиту на сцене и за кулисами. 

«Мы не можем давать комментарии, пока идет судебный процесс, но все мы были глубоко обеспокоены, когда с Стивеном произошел несчастный случай после его потрясающей речи о влиянии ИИ. Мы по‑прежнему желаем ему полного выздоровления», — прокомментировали представители CogX.

Расскажите друзьям