Стивен Спилберг спродюсирует лайв-экшн-сериал о привидении Каспере

Американский режиссер Стивен Спилберг («Челюсти», «Инопланетянин», «Список Шиндлера») спродюсирует лайв-экшн-сериал по мотивам «Каспера». Об этом сообщил Entertainment Weekly.
По информации издания, стриминговый сервис Disney+ выпустит «современную версию» истории о привидении. Исполительным ипродюсерами проекта станут Роб Леттерман и Хилари Уинстон, создатели сериала «Мурашки».
Леттерман и Уинстон в настоящее время работают над сценарием шоу. Леттерман планирует выступить также в роли режиссера. Какие актеры будут задействованы в проекте, пока неясно.
Deadline написал, что новый «Каспер», по всей видимости, будет более мрачным, чем оригинальный фильм 1995 года. СМИ сравнило грядущий сериал с «Уэнсдей».
Каспер впервые появился в серии анимационных фильмов студии Famous Studios, выпущенных в период с 1945 по 1959 год. После этого права на экранизацию перешли к издательству Harvey Comics. С тех пор Каспер появился в множестве комиксов, в также в пяти мультсериалах. В 1995 году на экраны вышел полнометражный фильм Брэда Силберлинга с Кристиной Риччи в главной роли.