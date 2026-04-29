Оуэн Купер из «Переходного возраста» и Тесса Томпсон снимутся в психологическом триллере «Foxfinder»

Британский актер Оуэн Купер, известный по сериалу «Переходный возраст», Тесса Томпсон из «Мира Дикого Запада» и Эбон Мосс-Бакрак из «Медведя» снимутся в психологическом триллере «Foxfinder» («Искатель лис»). Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Режиссером картины выступит Аойф Мака́рдл. Она экранизирует театральную пьесу Доун Кинг. Над сценарием будущего фильма режиссер и драматург работали вместе.
Лента расскажет о Джуд и Сэме — скорбящей паре, цепляющейся за привычный уклад жизнь, когда все переворачивается с ног на голову из-за появлении на их ферме Уильяма. Уильям — холодный и набожный охотник на лис.
Он прибывает на едва сводящую концы с концами ферму с миссией — обнаружить назначенного врага, то есть лису. Его приезд провоцирует растущую параною, абсурдные правила и рост подозрительности.
Съемки стартуют етом 2026 года в Германии. Производством занимаются компании Rabbit Track Pictures и Elation Pictures при поддержке Film4 и Британского института кино. Над проектом работают также Komplizen Film и Trimafilm.
«Жгучее и абсурдистское исследование тирании, предрассудков и поиска козлов отпущения в „Искателе лис“ с каждой неделей становится все более актуальным. Темы пьесы и фильма найдут отклик у зрителей по всему миру», — подчеркнула Китти Калецки из Rabbit Track Pictures.