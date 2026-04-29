Соавтор сценария «Криминального чтива» экранизирует поэму «Потерянный рай» с помощью ИИ

Польский стример собрал более 5 млрд рублей на помощь детям с раком ― и побил рекорд Гиннесса
Оуэн Купер из «Переходного возраста» и Тесса Томпсон снимутся в психологическом триллере «Foxfinder»
«Сироткин», «Порез на собаке» и «Хадн дадн» выступят на фестивале Motherland
Около 200 собак сгорели в пожаре в Нижнем Новгороде
Курентзис, лекции и опера на лестнице: в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Человек Альфа»
Фонд борьбы с лейкемией провел благотворительный вечер при поддержке «Афиши Daily»
Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв появится в экранизации реальной истории о проклятом портрете
Колин Ферт и Айла Фишер сыграют в дебютной полнометражке Лорны Такер
«Пепе шнейне», «Филяй-филяй» и «Дрысясися»: аналитики назвали самые популярные мемы в РФ
Кофейни вместо ресторанов: куда россияне предпочитают ходить на первые свидания
Фильм Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе выйдет в России 25 июня
В Китае набирают популярность курицы-питомцы: их наряжают и берут на прогулку
«Ночлежка»: бездомные женщины чаще всего не обращаются за помощью из‑за стигмы и страха публичности
Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела»
«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов на ясный язык
Тейлор Свифт рассказала, как конфликт с родителями вдохновил ее на хит «Love Story»
Rambler&Co: более половины россиян планируют провести майские праздники на даче
В Москве откроют более 1200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных
Синоптик: выпавший в Москве снег растает 1 мая, после чего в город придет 20-градусное тепло
Посмотрите трейлер фильма Романа Михайлова «Пока небо смотрит» о стрит-дансе
В Москве появится новый трамвайный маршрут, который свяжет МКАД и центр
Шеннон Элизабет из «Американского пирога» заработала более 1,2 млн долларов за неделю на OnlyFans
Парад 9 Мая на Красной площади пройдет без военной техники
Сэм Нилл из «Парка Юрского периода» излечился от рака после экспериментального лечения в Австралии
Ариана Гранде анонсировала новый альбом «Petal»
Шарлиз Терон получила травмы на съемах боевика «Apex». Его выпустил Netflix
Третий сезон сериала «Метод» удалили с российских стриминговых сервисов
Книга спортивного комментатора Василия Уткина вышла в печать спустя два года после его смерти

Соавтор сценария «Криминального чтива» экранизирует поэму «Потерянный рай» с помощью ИИ

Фото: Amanda Edwards/Getty Images

Соавтор сценария «Криминального чтива» и режиссер «Правил секса» Роджер Эвери экранизирует поэму «Потерянный рай». Об этом сообщает Deadline.

Проектом занимается Ex Machina Studios — новая продюсерская компания, которая ориентируется на использование ИИ в кинопроизводстве. Эвери также напишет сценарий фильма.

В основе «Потерянного рая» — эпическая поэма Джона Мильтона 1667 года о грехопадении человека. В ней рассказывается о войне на небесах, падении Люцифера и изгнании Адама и Евы из Эдемского сада. Продюсеры описывают фильм как «героическую сагу, основанную на вере», и историю о выборе между подчинением, бунтом и искуплением.

Создатели планируют использовать ИИ-технологию Ex Machina Studios. В компании утверждают, что она позволит создавать масштабные миры при «ответственном бюджете», сохранив при этом приоритет настоящих актеров, написанных людьми историй и производственных практик, согласованных с гильдиями. Актерский состав и даты начала съемок пока не объявлены.

Эвери уже работал с эпическим материалом: он был одним из сценаристов «Беовульфа» Роберта Земекиса, вышедшего в 2007 году. По словам режиссера, в случае с «Потерянным раем» он хочет выбрать более верный первоисточнику подход и с помощью генеративного ИИ воплотить видение Мильтона «способами, которые еще несколько лет назад невозможно было представить».

«Потерянный рай» не раз пытались экранизировать, но масштаб поэмы долго мешал постановкам. Среди несостоявшихся проектов была версия Алекса Пройаса и Warner Bros. с Брэдли Купером.

