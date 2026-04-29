Соавтор сценария «Криминального чтива» экранизирует поэму «Потерянный рай» с помощью ИИ

Соавтор сценария «Криминального чтива» и режиссер «Правил секса» Роджер Эвери экранизирует поэму «Потерянный рай». Об этом сообщает Deadline.
Проектом занимается Ex Machina Studios — новая продюсерская компания, которая ориентируется на использование ИИ в кинопроизводстве. Эвери также напишет сценарий фильма.
В основе «Потерянного рая» — эпическая поэма Джона Мильтона 1667 года о грехопадении человека. В ней рассказывается о войне на небесах, падении Люцифера и изгнании Адама и Евы из Эдемского сада. Продюсеры описывают фильм как «героическую сагу, основанную на вере», и историю о выборе между подчинением, бунтом и искуплением.
Создатели планируют использовать ИИ-технологию Ex Machina Studios. В компании утверждают, что она позволит создавать масштабные миры при «ответственном бюджете», сохранив при этом приоритет настоящих актеров, написанных людьми историй и производственных практик, согласованных с гильдиями. Актерский состав и даты начала съемок пока не объявлены.
Эвери уже работал с эпическим материалом: он был одним из сценаристов «Беовульфа» Роберта Земекиса, вышедшего в 2007 году. По словам режиссера, в случае с «Потерянным раем» он хочет выбрать более верный первоисточнику подход и с помощью генеративного ИИ воплотить видение Мильтона «способами, которые еще несколько лет назад невозможно было представить».
«Потерянный рай» не раз пытались экранизировать, но масштаб поэмы долго мешал постановкам. Среди несостоявшихся проектов была версия Алекса Пройаса и Warner Bros. с Брэдли Купером.