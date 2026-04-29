«Сироткин», «Порез на собаке» и «Хадн дадн» выступят на фестивале Motherland

Motherland существует с 2013 года и называет своей миссией открытие и продвижение независимой отечественной музыки. В разные годы на фестивале выступали «Дайте танк (!)», Zoloto, Сироткин, Слава КПСС, Антоха МС, Saluki, Motorama и другие. В 2025 году Motherland посетили более 14 тыс. человек.