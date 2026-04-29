Около 200 собак сгорели в пожаре в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел пожар в питомнике собак, располагавшемся в надворной постройке. Об этом сообщает региональное МЧС.
По словам хозяйки, погибли около 200 собак. Огонь охватил 50 квадратных метров. Предварительной причиной в МЧС назвали нарушение правил эксплуатации печного отопления. Питомник обогревался дровяной печью.
Как уточняет НИА «Нижний Новгород», возгорание произошло в питомнике «Воронихинский сувенир». Там разводили померанских шпицев и чихуахуа.
Владелица питомника рассказала агентству, что в последний раз проверяла обстановку в три часа ночи через интернет ― и все было нормально. О пожаре она узнала ранним утром. «В 5.20 меня разбудили. Я побежала, дверь открыла, а там уже дым. И они молчат, собачки все задохнулись», — отметила заводчица.