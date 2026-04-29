Польский стример собрал более 5 млрд рублей на помощь детям с раком ― и побил рекорд Гиннесса

Польский инфлюэнсер собрал во время стрима более 250 млн злотых (около 5,15 млрд рублей) на помощь детям, больных раком, ― и побил рекорд Гиннесса. Об этом сообщают Би-би-си и The Guardian.
Стример Петр Ханке, известный как Łatwogang, вел непрерывную девятидневную трансляцию из своей квартиры в Варшаве. Он собирал деньги в пользу польского благотворительного фонда Cancer Fighters Foundation (CFF). В стриме Łatwogang поучаствовали звезды первой величины ― музыканты, актеры, спортсмены и инфлюэнсеры.
В поддержку сбора записали видео бывший вратарь «Арсенала» Войцех Щенсный и вингер «Барселоны» Ламин Ямаль. Фронтмен Coldplay Крис Мартин подключился по видеосвязи, исполнил короткую мелодию на камеру, а затем извинился за свой польский.
К стриму присоединился и бывший российский конькобежец Владимир Семирунний, сменивший спортивное гражданство на польское. Он передал фонду Cancer Fighters Foundation свою серебряную медаль, завоеванную на Олимпиаде в Милане. Затем, как и многие другие гости эфира, Семирунний побрился наголо в поддержку пациентов с раком.
Шестикратная чемпионка турниров Большого шлема Ига Свёнтек пожертвовала 100 тыс. злотых (около 2 млн рублей) и два билета на свой матч на Уимблдоне.
На протяжении всего стрима Łatwogang слушал благотворительную песню «I’m Still Here», записанную польским рэпером Bedoes 2115 вместе с 11-летней Майей Мецан. Трек создан в формате рэп-дисса, адресованного раку. В припеве Майя поет: «Я все еще здесь./Думал, ты меня сломил?/Я все еще здесь./Мы смеемся тебе в лицо./Я все еще здесь,/И я никуда не уйду».
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский выложил тикток под эту песню.
Изначально организаторы рассчитывали собрать 500 тыс. злотых, однако к окончанию стрима сумма превысила 257 млн злотых. Финал трансляции в воскресенье вечером смотрели более 1,5 млн человек.
Собранная поляком сумма более чем в три раза превышает рекорд, установленный во время стрима. По данным Книги рекордов Гиннесса, в прошлом году группа французских стримеров собрала 16,1 млн евро (1,4 млрд рублей) на разные благотворительные цели.