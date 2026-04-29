Колин Ферт и Айла Фишер сыграют в дебютной полнометражке Лорны Такер

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: W Magazine/YouTube

Колин Ферт («Король говорит!», «Дневник Бриджет Джонс») и Айла Фишер («Шопоголик») снимутся в дебютном полнометражном фильме режиссера Лорны Такер. Об этом сообщил Variety.

Картина будет основана на книге мемуаров под названием «Bare», которую написала Такер. Кинематографистка уже приступила к съемкам экранизации, они проходят в Лондоне.

В работе над лентой участвуют Флоренс Хант («Бриджертоны»), Скай Фрэнсис («Голодные игры: Рассвет жатвы»), Руарид Моллика («Себастьян»), Шеймус Маклин Росс («Чужестранка: Кровь от крови моей»), Миррен Пак («28 лет спустя: Храм костей»), Льюис Гриббен («Бегущий по лезвию 2099»), Тут Нюют («Долгая прогулка»), Клей Рассел («Хамнет»), Уми Майерс («Крутые девчонки») и Шейн Уокер («Джентльмены»).

В эпизодической роли в проекте появится также музкант и диджей Fatboy Slim. Будущий фильм позиционируется как пронзительная история взросления и выживания на улицах Лондона.

В центре истории окажется сбежавшая из дома Софи, которая находит близких ей по духу людей и начинает восстанавливать чувство собственного достоинства.

В основу сюжета ляжет личный опыт Такер. Продюсерами картины станут Джиллиан Берри, Саванна Пауэр, Маркус Уоррен и Кристиан Мур из Consortium Pictures. По их словам, «Bare» предложит «неотредактированный, но полный надежды портрет стойкости, чувства принадлежности и силы человеческой связи».

Исполнительными продюсерами фильма будут Пиа Пататиан и Димитер Николов. Кастингом занимается Дес Гамильтон, работавший ранее над лентами «28 лет спустя» и «Кролик Джо». Оператором ленты выступает двукратный номинант на «Оскар» Шеймус МакГарви («Искупление», «Анна Каренина», «Нарния»), художником-постановщиком — Аманда Мака́ртур, художником по костюмам — Джессика Скофилд.

Расскажите друзьям