Кофейни вместо ресторанов: куда россияне предпочитают ходить на первые свидания

В России изменилось отношение к формату первых свиданий. Об этом говорят результаты опроса сервиса онлайн-знакомств Mamba, которые есть у «Афиши Daily».
66% мужчин признались, что просто идут на встречу, не придавая формату особого значения. Среди женщин картина противоположная: 63% считают место одним из ключевых элементов первого впечатления.
Самый популярный формат первой встречи — встреча за чашкой кофе. Этот вариант выбирают 46% мужчин и 50% женщин. Прогулку или поездку за город предпочитают 13% мужчин и 7% девушек. Ресторан остается в приоритете у 11% мужчин и 24% дам: формат еще жив, но перестал быть главной ассоциацией с удачным вечером.
Активный досуг, концерты и выставки рассматривают по 7% опрошенных каждого пола. Более половины мужчин (54%) не готовы проводить вечер в слишком дорогом или статусном заведении. Девушки куда острее реагируют на приглашение домой: 69% не рассматривают квартиру как место первой встречи.
Еще 37% мужчин и 26% женщин избегают шумных мест, где сложно услышать друг друга, а около трети обоих полов (29% мужчин и 30% дам) считают слишком активные форматы неудачной затеей. При этом «типичный ужин» в кафе кажется скучным 17% мужчин и 7% женщин, а сидение на лавочке в парке — 9% мужчин и 24% девушек.
Большинство уверены, что выбирают место сообща: так ответили 57% мужчин и 42% девушек. Однако почти половина женщин (49%) считает, что инициатива, как правило, за мужчиной. Среди самих мужчин эту позицию разделяют лишь 34%.
При этом ситуация, когда локацию определяет девушка, остается редкостью — около 8–9% у обоих полов. Как показал опрос, формат и место зачастую уступают внутренним ощущениям. Так, для 66% мужчин решающий фактор — легкость общения: насколько непринужденно завязывается разговор и комфортно ли рядом с новым человеком.
Женщины же чаще выделяют чувство безопасности и спокойствия — для 34% это критерий номер один. Оригинальность идеи и сама локация важны лишь для 2% мужчин и 1% девушек: никакой креативный сценарий не спасет вечер, если собеседник не умеет слушать.
И все-таки первая встреча чаще рушится не из-за неудачного адреса, а из-за поведения. Ощущение, что человек напротив не заинтересован, раздражает 50% мужчин и 51% женщин. Следом идет нехватка тем для разговора — об этом говорят 40% мужчин и 58% девушек. 36% опрошенных обоих полов замечают, что даже самые красивые виды не спасут свидание, если партнер не проявляет никакой инициативы.
По результатам другого опроса Mamba стало известно, что большинство женщин в России на первом свидании больше всего раздражают постоянные жалобы мужчины на жизнь. Их собеседники же считают тревожным сигналом, если девушка говорит, что мужчина должен полностью ее обеспечивать или брать на себя все расходы.