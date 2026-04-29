«Пепе шнейне», «Филяй-филяй» и «Дрысясися»: аналитики назвали самые популярные мемы в РФ

Фото: Ганвест

Компания Brand Analytics изучила более 9 млрд сообщений в русскоязычных соцмедиа и определила самые популярные мемы в первом квартале 2026 года. Результатами исследования поделилось агентство ТАСС.

Первое место заняла фраза «Можно, а зачем?», которую представитель АвтоВАЗа произнес в ответ на вопрос Амирана Сардарова, может ли автопроизводитель создать аналог BMW пятой серии. Эту фразу за первый квартал года упомянули в соцсетях 294,2 тыс. раз.

В тройку также вошли слова «Фа втфа пепе шнейне», которые постоянно использует рэпер Ганвест, и ностальгический тренд «Мой 2016-й».

Полностью топ-15 выглядит так:

  1. «Можно, а зачем?» — 294,2 тыс. упоминаний
  2. «Фа втфа пепе шнейне» — 292,6 тыс. упоминаний
  3. «Мой 2016» — 241,1 тыс. упоминаний
  4. «Сикс Сэвен» — 191,2 тыс. упоминаний
  5. «Данил Колбасенко» — 154,5 тыс. упоминаний
  6. «Филяй-филяй» — 97,2 тыс. упоминаний
  7. «Возьми телефон деткааа» — 71,6 тыс. упоминаний
  8. Шаман и Байкал — 57,9 тыс. упоминаний
  9. «Муся, это ты?» — 33,2 тыс. упоминаний
  10. «Дрысясися» — 19,6 тыс. упоминаний
  11. «Обезьянка Панч» — 12,2 тыс. упоминаний
  12. «Пингвин, идущий к горе» — 11,4 тыс. упоминаний
  13. «Ыыыыффф от ЦБ РФ» — 6,8 тыс. упоминаний
  14. «Шопинг модный лук» — 5,2 тыс. упоминаний
  15. «ЖКХ, вы че творите?» — 4,4 тыс. упоминаний

«Первый квартал 2026 года утвердил новый статус мемов ― они перестали быть просто смешными картинками. Сегодня это язык общения, защитный механизм от реальных трудностей и маркер „свой/чужой“», ― сказали аналитики.

В Brand Analytics выделили четыре социальных тренда: анестезию через ИИ-абсурд, побег в живой интернет, горькую иронию и игривость. Авторы со ссылкой на ВЦИОМ отметили, что тревожность испытывают 43% россиян, и мемы становятся коллективным ответом на вызовы времени.

