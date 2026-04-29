Фильм Софии Копполы о дизайнере Марке Джейкобсе выйдет в России 25 июня

Кинокомпания «Пионер» и онлайн-кинотеатр Amediateka выпустят в российский прокат первый документальный фильм оскароносного режиссера Софии Копполы — «Марк глазами Софии» (Marc by Sofia). Премьера состоится 25 июня.
Картина расскажет о пути Джейкобса в мире моды и процессе его работы. Коппола представит мир модельера, с которым дружит уже более 30 лет.
«Это не только нестандартный портрет легендарного дизайнера Марка Джейкобса, но и определенный срез современной культуры, показанной через уникальное видение его давней подруги Софии Копполы. Фильм передает взгляд изнутри на мир и творческий метод гениального художника, раскрывая секреты работы над коллекцией prêt-à-porter сезона весна–лето — 2024. Здесь сочетаются закулисные съемки с архивами и воспоминаниями о 90-х, музыкальные открытия с кинематографическим вдохновением — от The Supremes до фильмов Фассбиндера и эстетики Fiorucci», — говорится в описании.
«Марк глазами Софии» — первый документальный фильм Копполы, в котором она соединяет наблюдательность автора художественного кино со свободой документалистики, создавая коллаж из архивных материалов, бэкстейдж-съемок, разговоров о моде, кино и дружбе. Это история двух художников, чья вселенная формировалась на нью-йоркской сцене 90 х и продолжает влиять на поп-культуру до сих пор.
Мировая премьера фильма состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале, где критики отметили его как «не биографию в классическом смысле, а деликатный фильм-эссе о дружбе, вдохновении и моде как способе смотреть на мир».
Марк Джейкобс и София Коппола познакомились в начале 90-х в Нью Йорке, в период, когда дизайнер только представил свою легендарную гранжевую коллекцию для Perry Ellis, а София делала первые шаги в кино и моде, работая над проектами вроде X Girl. Их дружба формировалась на фоне пересечения моды, музыки и независимого кино, среди тех, кого Джейкобс называет Lafayette Street Tribe — узким кругом нью йоркской богемы вокруг улицы Лафайет в 90 е.
За последующие десятилетия они неоднократно пересекались в профессиональной сфере: от кампаний Marc Jacobs Daisy, где Коппола выступала лицом бренда, до общего визуального языка ее фильмов и коллекций Джейкобса. В этом фильме история дружбы становится ключом к герою: Коппола, по ее словам, «не хотела делать традиционную биографию, а стремилась поймать ощущение Марка и его мира».