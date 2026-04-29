В Китае набирают популярность курицы-питомцы: их наряжают и берут на прогулку

В Китае горожане начали заводить домашних куриц и выгуливать их в колясках. Об этом пишет South China Morning Post.

В соцсетях посты и видео о курицах-питомцах набрали уже более 3,1 млрд просмотров. Владельцы говорят, что птиц недорого содержать: например, одна женщина из провинции Гуандун рассказала, что тратит на корм меньше 30 юаней в месяц — около 4 долларов.

Многие хозяева относятся к курицам как к кошкам или собакам: спят с ними, шьют для них поводки и подгузники, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха, они не линяют, как кошки и собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете.

Некоторые хозяева уверяют, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. Один владелец петуха по кличке Косая челка рассказал, что птица может общаться с человеком — устанавливать зрительный контакт, проявлять характер и эмоции.

Большинство таких питомцев, по данным СМИ, попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которых должны были отправить на убой, или петухи, от которых избавляются, потому что они не несут яйца. Иногда цыплят раздают в супермаркетах вместе с покупкой яиц или йогурта, а фермеры продают их в городских парках за 1–3 юаня (11–33 рубля).

Для многих владельцев домашние курицы стали поводом иначе посмотреть на сельскохозяйственных животных. «Я никогда не думала, что смогу так сильно привязаться к курице. Для меня она больше не еда, а член семьи», — написала одна из них в соцсетях.

SCMP отмечает, что тренд стал частью более широкого интереса китайских горожан к необычным питомцам. По данным Национального радио Китая, сейчас рептилий, насекомых, грызунов и других нестандартных животных держат около 17 млн граждан КНР, а объем этого рынка приближается к 10 млрд юаней — примерно 110 млрд рублей.

