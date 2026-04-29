«Ночлежка»: бездомные женщины чаще всего не обращаются за помощью из‑за стигмы и страха публичности

Фото: «Ночлежка»

Благотворительная организация «Ночлежка» и группа прикладных антропологов «Артель» представила исследование, посвященное женщинам, оказавшимся на грани бездомности или уже бездомным. Цель работы — понять, что мешает женщинам в кризисной ситуации просить о поддержке. Результаты есть у «Афиши Daily».

Согласно опросу, наибольшие риски для женщин возникают в переходные периоды жизни — при смене социальных ролей и статусов. К таким моментам относят поступление в вуз и переезд из родительского дома, начало самостоятельной жизни, создание и разрыв партнерских отношений, рождение детей и уход за близкими.

Среди стратегий выживания для женщин, лишившихся дома или оказавшихся без средств, нередко встречается поиск ресурсного партнера — то, что в англоязычной исследовательской традиции описывается термином survival sex. Многие респондентки признались, что оценивают свою ситуацию как кризисную только постфактум, когда обретена новая стабильность, а предыдущий опыт начинает восприниматься как нестабильный и небезопасный.

Женщины также рассказали, что отказываются обращаться за помощью, так как думают, что взамен услуг помогающих организаций они должны будут публично рассказать о своей проблеме и сделать свой кризис видимым. А иногда они отказываются, потому что считают себя слишком проблемными или, наоборот, недостаточно нуждающимися: «Я не бездомная, есть те, кому хуже, и они настоящие бездомные».

«Снова и снова мы видим, что женская бездомность — это не личный выбор, а результат невозможности опереться на систему социального обеспечения в ситуациях, когда эта опора нужна, разных форм гендерного насилия и той нагрузки заботы о близких, которую вынужденно берут на себя женщины и которая часто оказывается непомерной. А главные барьеры обращения за помощью — стигма и давление ожиданий, которое современное общество все еще накладывает на женщин. И это исследование — важный шаг к пониманию и повод поговорить о том, как сделать помощь доступной для каждой женщины», — говорит директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова.

В организации добавили, что каждый пятый клиент «Ночлежки» — женщина. На сайте есть листовки, созданные специально для бездомных женщин. Их можно распечатать и отдать тем, кто в них нуждается, оставить в подъездах или в транспорте. Несколько лет назад организация ввела «женские дни», то есть такие дни, когда прийти в организацию могут только женщины.

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Ночлежка» существует с 1990 года. Она кормит, обогревает, помогает с документами, работой, оформлением инвалидностей, пособий, устройством в интернаты, в поиске родственников и отъезде домой, оспаривает незаконные сделки с недвижимостью и защищает права людей без дома и регистрации.

