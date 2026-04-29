Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Такие дела»

СМИ было создано фондом «Нужна помощь»* в 2015 году. «Такие дела» пишут о социальных проблемах в России, уделяя особое внимание благотворительности, системе здравоохранения и поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. «Мы говорим не только о проблемах, но и об их решении. Мы рассказываем вам о смелых и творческих людях, которые делают мир вокруг себя чуть-чуть лучше. Не все наши истории грустные — многие из них вдохновляющие, захватывающие, оптимистичные и даже веселые. Мы стараемся показывать жизнь такой, какая она есть, во всех ее оттенках», — отмечается на сайте.