«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов на ясный язык

Тейлор Свифт рассказала, как конфликт с родителями вдохновил ее на хит «Love Story»
Rambler&Co: более половины россиян планируют провести майские праздники на даче
В Москве откроют более 1200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных
Синоптик: выпавший в Москве снег растает 1 мая, после чего в город придет 20-градусное тепло
Посмотрите трейлер фильма Романа Михайлова «Пока небо смотрит» о стрит-дансе
В Москве появится новый трамвайный маршрут, который свяжет МКАД и центр
Шеннон Элизабет из «Американского пирога» заработала более 1,2 млн долларов за неделю на OnlyFans
Парад 9 Мая на Красной площади пройдет без военной техники
Сэм Нилл из «Парка Юрского периода» излечился от рака после экспериментального лечения в Австралии
Ариана Гранде анонсировала новый альбом «Petal»
Шарлиз Терон получила травмы на съемах боевика «Apex». Его выпустил Netflix
Третий сезон сериала «Метод» удалили с российских стриминговых сервисов
Книга спортивного комментатора Василия Уткина вышла в печать спустя два года после его смерти
Мультсериал «Очень странные дела: Байки из 85-го» продлили на второй сезон
Травля и сексизм: Лиза Кудроу рассказала о токсичном поведении сценаристов «Друзей»
VK Fest в Сочи перенесли на 2027 год
Выдра и птица меняются телами в первом отрывке мультфильма «В чужой шкуре»
Опрос: 88% представителей поколения альфа хотели бы изучать литературу с помощью мемов
ООН: 840 тыс. человек ежегодно умирают из‑за психосоциальных рисков, связанных с работой
Джейсон Стэтем воссоединится с режиссером Дэвидом Эйером в фильме «Джон Доу»
Лора Дерн заменит Хелену Бонэм-Картер в «Белом лотосе»
Вышел новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани
Создательница «Соври мне» снимет для Hulu сериал «Ублюдки»
Центральный университет провел Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну для школьников
В Москве задержали иностранца, укравшего старинные монеты из французского музея Сен-Реми
Ванесса Кирби и Льюис Пуллман сыграют в научно‑фантастическом триллере «Скафандр»
16 мая на Воробьевых горах пройдет мотофестиваль
В российских кинотеатрах выйдет полнометражное аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli

«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов на ясный язык

Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

«Яндекс Браузер» запустил перевод материалов в интернете для людей с особенностями восприятия информации. Об этом «Афише Daily» сообщили представители «Яндекса».  

Теперь «Алиса AI» адаптирует любой текст по общепринятым правилам ясного языка — так, чтобы в нем не было сложных предложений и непонятных слов. Это сделает контент более доступным и поможет быстрее разбираться в написанном.

Новая возможность будет полезна пользователям с когнитивными и ментальными особенностями, пожилым, глухим и слабослышащим людям. «Алиса AI» перепишет для них материалы простыми словами и разделит длинные предложения на несколько коротких. Так, в правилах оплаты коммунальных услуг нейросеть оставит только самое необходимое — без сложных формулировок, чтобы человеку было легче понять информацию. А в тексте об авиации она добавит к слову «шасси» определение, чтобы уточнить, что речь идет о части самолета.

Адаптацию выполняет флагманская большая языковая модель «Яндекса» — Alice AI LLM, которую дообучили для работы с ясным языком. Она анализирует текст на странице и заменяет его на более понятный вариант с сохранением структуры: заголовков, разделов и навигации. Собрать информацию для обучения модели помогли специалисты по ясному языку из благотворительного фонда «Синдром любви», Центра эффективных коммуникаций и партнерства «Ясный мир», а протестировать качество — люди с когнитивными и ментальными особенностями.

Узнать больше о ясном языке в «Яндекс Браузере» можно на сайте. Там же пользователи могут подключить функцию.

