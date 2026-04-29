Rambler&Co: более половины россиян планируют провести майские праздники на даче

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Annie Spratt/Unsplash

Медиахолдинг Rambler&Co и сервис доставки из магазинов и ресторанов «Купер» провели исследование и выяснили, как россияне планируют провести майские праздники на даче: что сажают в огороде, что жарят на мангале и где закупаются к сезону. Опрос проходил с 16 по 22 апреля, в нем участвовали 2098 интернет-пользователей, среди которых 51% мужчин и 49% женщин.

Выяснилось, что более половины россиян (61%) проведут длинные майские выходные за городом. В основном они планируют отправиться на собственную дачу (51%), 8% поедут к родственникам или друзьям, а 2% арендуют загородный дом на сезон. Остаться в городе на праздники планируют 39% опрошенных.

Для трети респондентов дача — это прежде всего отдых и перезагрузка от города (33%), для 21% — приятная обязанность, возможность заботиться об участке. Еще 16% нравится выращивать собственный урожай на огороде, 14% ценят тишину и возможность побыть в одиночестве, а для 10% это повод собрать близких вместе. Еще 6% обычно отправляются на дачу, чтобы помочь родителям или другим членам семьи.

Что касается рассады, то здесь лидируют овощи и зелень: дачники планируют высадить помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, а еще укроп, петрушку, базилик и салат (36%). Также популярны ягоды: клубника, малина, смородина (17%), — цветы с декоративными растениями (17%), плодовые деревья (16%), корнеплоды и луковичные (14%).

Главным ингредиентом для приготовления основных блюд на даче станет свинина: ее выбирают 33% опрошенных. Почти столько же (29%) предпочитают птицу. На третьем месте — колбаски и купаты (14%), замыкают пятерку рыба с морепродуктами (11%) и говядина (8%). Баранину предпочитают 5% опрошенных.

Не обойдутся майские праздники и без шашлыка. По данным «Купера», чаще всего для его приготовления выбирают свинину — она лидирует среди всех видов мяса. В топ также входят курица и другие виды птицы, а говядина замыкает список популярных вариантов. Средний чек по России на покупку мяса на «Купере» составляет 942 рубля.

Помимо мяса, чаще всего россияне с собой берут хлеб и выпечку (24%), закуски и нарезки — сыр, колбасу (22%), — а также овощи и фрукты (20%). Лимонадам, сокам, квасу и воде отдают предпочтение 19%, сладостям и десертам — 11%. Снеки: чипсы, сухарики, орешки — покупают 4% опрошенных.

Расскажите друзьям