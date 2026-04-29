Синоптик: выпавший в Москве снег растает 1 мая, после чего в город придет 20-градусное тепло

Выпавший в Москве снег растает на Первомай, после чего погода в столице улучшится. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.
В среду, 29 апреля, температура остается на 10 градусов ниже климатической нормы. Столбики термометров покажут днем до +5 градусов, ожидаются снег и дождь.
В ночь на четверг осадки прекратятся, на дорогах образуется гололедица. Днем снова пройдет дождь со снегом, потеплеет до +8 градусов. По словам синоптика, с наступлением мая погода будет постепенно улучшаться. 1 мая воздух прогреется до +11 градусов, а 2-го — до +17. 3 мая температура воздуха достигнет +21 градуса.
«После двухнедельного холодного периода постылой, выморочной поры, когда зима уже проиграла, а лето еще и не думало вступать в бой, когда перестаешь верить в календарь и начинаешь верить в шерстяные носки и горячий чай, наконец-то наступит долгожданная майская весна», — написал Тишковец.