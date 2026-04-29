В Москве откроют более 1200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных

В Москве откроется более 1200 временных пунктов бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства. Об этом сообщил председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин в интервью ТАСС.
По его словам, с наступлением теплого сезона количество таких пунктов будет увеличиваться. В мае дополнительные точки вакцинации начнут открываться рядом с площадками для выгула собак.
Сауткин отметил, что сейчас в городе уже работают временные пункты, где владельцы могут бесплатно привить своих питомцев. По его словам, ознакомиться с актуальным графиком работы пунктов можно на сайте московского комитета ветеринарии.
Кроме того, бесплатную вакцинацию против бешенства можно пройти в государственных ветклиниках Москвы в часы их работы. Сауткин также рекомендовал владельцам животных заранее записываться на процедуру через портал Mos.ru.