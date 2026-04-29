В Москве появится новый трамвайный маршрут, который свяжет МКАД и центр

«Яндекс Браузер» первым в мире запустил перевод материалов на ясный язык
Тейлор Свифт рассказала, как конфликт с родителями вдохновил ее на хит «Love Story»
Rambler&Co: более половины россиян планируют провести майские праздники на даче
В Москве откроют более 1200 временных пунктов бесплатной вакцинации животных
Синоптик: выпавший в Москве снег растает 1 мая, после чего в город придет 20-градусное тепло
Посмотрите трейлер фильма Романа Михайлова «Пока небо смотрит» о стрит-дансе
Шеннон Элизабет из «Американского пирога» заработала более 1,2 млн долларов за неделю на OnlyFans
Парад 9 Мая на Красной площади пройдет без военной техники
Сэм Нилл из «Парка Юрского периода» излечился от рака после экспериментального лечения в Австралии
Ариана Гранде анонсировала новый альбом «Petal»
Шарлиз Терон получила травмы на съемах боевика «Apex». Его выпустил Netflix
Третий сезон сериала «Метод» удалили с российских стриминговых сервисов
Книга спортивного комментатора Василия Уткина вышла в печать спустя два года после его смерти
Мультсериал «Очень странные дела: Байки из 85-го» продлили на второй сезон
Травля и сексизм: Лиза Кудроу рассказала о токсичном поведении сценаристов «Друзей»
VK Fest в Сочи перенесли на 2027 год
Выдра и птица меняются телами в первом отрывке мультфильма «В чужой шкуре»
Опрос: 88% представителей поколения альфа хотели бы изучать литературу с помощью мемов
ООН: 840 тыс. человек ежегодно умирают из‑за психосоциальных рисков, связанных с работой
Джейсон Стэтем воссоединится с режиссером Дэвидом Эйером в фильме «Джон Доу»
Лора Дерн заменит Хелену Бонэм-Картер в «Белом лотосе»
Вышел новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани
Создательница «Соври мне» снимет для Hulu сериал «Ублюдки»
Центральный университет провел Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну для школьников
В Москве задержали иностранца, укравшего старинные монеты из французского музея Сен-Реми
Ванесса Кирби и Льюис Пуллман сыграют в научно‑фантастическом триллере «Скафандр»
16 мая на Воробьевых горах пройдет мотофестиваль
В российских кинотеатрах выйдет полнометражное аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli

В Москве появится новый трамвайный маршрут, который свяжет МКАД и центр

Фото: mos.ru

В Москве создадут новый трамвайный маршрут, который улучшит транспортную доступность района Ивановское. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Протяженность новой линии составит около 4 километров. Маршрут пройдет из района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы и присоединится к существующей трамвайной сети.

«Сейчас местные жители добираются до ближайших станций метро на автобусах — такая поездка зачастую занимает 30–40 минут. Воспользовавшись трамваем, они смогут проделать этот путь гораздо быстрее. Время в пути до станции метро „Шоссе Энтузиастов“ сократится на 40% — с 38 до 23 минут, а до станции метро „Авиамоторная“ можно будет доехать за 29 минут вместо 42», — написал Собянин.

© mos.ru

Кроме того, появится первый беспересадочный трамвайный маршрут от МКАД до центра города: от улицы Сталеваров до Курского вокзала и Садового кольца. Еще один новый маршрут свяжет Ивановское со станцией метро «Семеновская».

Новая трамвайная линия с пятью остановками пройдет обособленно от потока машин. На конечной остановке («Улица Сталеваров») обустроят разворотное кольцо, здание для отдыха водителей и организуют пересадку на городские и пригородные автобусы и электробусы.

«Строительство нового участка ведем с использованием современных, максимально щадящих технологий — бесстыкового пути и виброгасящих матов. Это позволит минимизировать уровень шума как в жилых районах, так и в рекреационных зонах Терлецкого и Измайловского парков», — добавил мэр.

В сентябре в Москве начал курсировать первый в России беспилотный трамвай. Он следует по маршруту №10 метро «Щукинская» — улица Кулакова на северо-западе города.

