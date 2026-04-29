Посмотрите трейлер фильма Романа Михайлова «Пока небо смотрит» о стрит-дансе

«Афиша Daily» эксклюзивно публикует трейлер фильма «Пока небо смотрит» режиссера Романа Михайлова. Релиз ленты состоится 21 мая.
Сюжет картины сосредоточен на группе андеграундных танцоров, которые стремятся к признанию, не теряя собственной идентичности.
«Однажды им выпадает шанс перевернуть игру: принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придется ответить на вопрос, зачем они танцуют — ради популярности или по зову сердца», — гласит синопсис.
Главные роли исполнили молодые актеры и танцоры, а также в фильме появились известные артисты, включая Валерию Гайю Германику, Федора Лаврова, Дарью Екамасову и Сосо Павлиашвили. Музыку к фильму написал Павел Додонов.
В фильме также приняли участие как профессиональные танцоры, так и известные участники шоу «Танцы» на ТНТ. Соавтором идеи «Пока небо смотрит» выступил танцор и хореограф Даниил Патлах.