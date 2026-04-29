Парад 9 мая на Красной площади пройдет без военной техники

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

В этом году парад в честь 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне на Красной площади пройдет без военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

В строю также не появятся воспитанники суворовских военных, нахимовского училищ и кадетских корпусов. В ведомстве объяснили данное решение оперативной обстановкой.

В составе пешей колонны по Красной площади пройдут только военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных Сил РФ. В ходе авиационной части парада над Москвой пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета российского флага.

Во время трансляции парада покажут работу военнослужащих Вооруженных Сил всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне СВО, а также несущих боевое дежурство и боевую службу, в том числе в составе расчетов на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и на кораблях Военно-Морского Флота. В последний раз Парад Победы в Москве проводился без военной техники в 2007 году. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль позже сообщит, кто из зарубежных лидеров приедет на шествие в столицу. В прошлом году на парад прибыли главы 29 государств, включая первые лица Китая, Казахстана, Сербии, Монголии, Беларуси, Узбекистана, Словакии, Кубы, Таджикистана, Армении и не только.

