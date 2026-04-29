Сэм Нилл из «Парка Юрского периода» излечился от рака после экспериментального лечения в Австралии

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: A+E Networks

Новозеландский актер Сэм Нилл, известный по фильму «Парк юрского периода», заявил, что полностью избавился от рака после прохождения экспериментального лечения. Об этом он рассказал в интервью австралийскому телеканалу 7News.

Актер выступил в поддержку расширения доступа к современной терапии для пациентов с онкологическими заболеваниями. Нилл болел ангиоиммунобластной Т-клеточной лимфомой третьей стадии, о чем впервые рассказал в своих мемуарах «Did I Ever Tell You This?», вышедших в 2023 году.

На протяжении нескольких лет он проходил химиотерапию, которая позволяла сдерживать болезнь, однако со временем перестала помогать. По словам Нилла, в тот момент ситуация стала критической.

По словам актера, переломным моментом стало участие в клиническом испытании CAR T-клеточной терапии — инновационного метода иммунотерапии, при котором собственные клетки пациента модифицируются для борьбы с раком.

После лечения Нилл прошел обследование, показавшее отсутствие раковых клеток в организме. «Я очень, очень рад, что так вышло. Пора мне сняться в еще одном фильме», — сказал он.

Сейчас актер участвует в кампании вместе с благотворительным фондом Snowdome Foundation, призывая власти Австралии расширить доступ к CAR T-клеточной терапии. На данный момент лечение доступно лишь в отдельных клиниках и стоит сотни тысяч долларов, что делает его недоступным для большинства пациентов.

Актер поблагодарил врачей и ученых, подчеркнув, что его выздоровление — результат достижений современной науки, а не чудо. Он выразил надежду, что подобные методы лечения станут доступными для всех нуждающихся пациентов по всему миру.

Расскажите друзьям