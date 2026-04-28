Третий сезон сериала «Метод» удалили с российских стриминговых сервисов

Афиша Daily
Фото: Плюс Студия

Третий сезон сериала «Метод» удалили из каталогов российских стриминговых сервисов «Кинопоиск» и «Иви». Об этом рассказал в своем телеграм-канале продюсер шоу Владимир Маслов. 

По его словам, эпизоды проекта сняли с платформ по требованию Роскомнадзора. В «Кинопоиске» отметили, что Минкульт обнаружил в сериале дискредитацию традиционных российских  духовно-нравственных ценностей.

«Мы запросили разъяснения, какие именно нормы закона и традиционные ценности были нарушены. Документы, поступившие в адрес платформ на данный момент не содержат конкретных формулировок. В такой ситуации невозможно понять границы допустимого — а значит, невозможно работать в жанре предсказуемо и ответственно», — прокомментировал Маслов.

Продюсер напомнил, что «Метод» — это художественное игровое поведение. «Его герои и события являются вымышленными и не имеют целью популяризацию или романтизацию реальных преступников», — подчеркнул он.

Маслов добавил, что сериал представляет собой жанровое кино для совершеннолетней аудитории, «которое работает с тяжелыми темами — природой зла, границами человеческой психики и ценой, которую платят герои, пытаясь это зло остановить и понять».

«Так устроен весь жанр — и „Метод 3“ в этом смысле не отличается ни от своих же первых сезонов, которые показывали на федеральных каналах, ни от „Чикатило“, ни от „Фишера“, „Декстера“, „Ганнибала“, „Страха над Невой“ и любых других представителей жанра», — сказал кинематографист.

В 2022 году Владимир Путин подписал указ о сохранении и укреплении традииционных российских духовно-нравственных ценностей. В нем дали определение этому понятию. В число традиционных ценностей отнесли патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, крепкую семью, единство народов России.

В 2024 году Минюст предложил закрепить понятие «традиционные ценности» в толковом словаре. Тогда же Минкульт попросил музеи привести экспозиции в соответствие традиционным ценностям.

В 2025 году в России появилась единая программа для детских лагерей, направленная на сохранение традиционных ценностей. Госдума же приняла закон о запрете к показу фильмов, дискредитирующих традиционные ценности.

