Книга спортивного комментатора Василия Уткина вышла в печать спустя два года после его смерти

Издательство «Альпина нон-фикшн» выпустило посмертно книгу российского спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. Об этом рассказала «Лента.ру».
Издание под названием «Книга Уткина: Мы тут жизнь живем» вышло в печать. В нем собраны статьи Василия, которые он писал для различных медиа. Составил книгу историк спорта Станислав Гридасов.
Он включил в издание не только тексты, но и фотографии Уткина из личных архивов его друзей и родственников. Книгу дополнили тексты, специально написанные для нее близкими ушедшего журналиста.
«Это — книга Васи. Полная жизни, большой, разной, счастливой, грустной, веселой. Книга, написанная не вместо него, а для него», — подчеркнул Гридасов.
Василий Уткин скончался в марте 2024 года в возрасте 52 лет. Он был известен как футбольный комментатор и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». Уткин дважды получит премию ТЭФИ.