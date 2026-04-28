Мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» продлили на второй сезон

Фото: Netflix

Анимационный сериал «Очень странные дела: Истории из 85-го» продлили на второй сезон. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Спин-офф сериала «Очень странные дела» вышел на стриминговом сервисе Netflix 23 апреля и вошел в топ-10 самых просматриваемых проектов платформы. Продолжение появится на экранах осенью 2026 года.

Действие «Историй из 85‑го» разворачивается между вторым и третьим сезонами оригинального сериала. Приключения любимых героев шоу показали в духе культовых мультсериалов 80-х, таких как «Настоящие охотникик за привидениями».

Во втором сезоне зрители узнают больше об истории Хокинса. Создатели проекта планируют задействовать в сюжете преимущественно знакомых героев франшизы. ри этом ожидаются новые локации и развитие второстепенных сюжетных линий.

Главных героев озвучивают новые актеры: Лукас Диас (Майк), Брэкстон Куинни (Дастин), Джоли Хоанг‑Раппапорт (Макс), Бенджамин Плессала (Уилл), Бруклин Дэйви Норстедт (Одиннадцать) и Элиша Уильямс (Лукас). Музыку к мультсериалу написал Джейсон Несбитт.

