Опрос: 88% представителей поколения альфа хотели бы изучать литературу с помощью мемов

Несколько раз в неделю книги открывают 43% школьников, ежедневно — 19%. Раз в неделю читают 15% опрошенных, реже раза в неделю — 13%, только по выходным — 10%. В то же время пролистыванию ленты в соцсетях подростки чаще всего посвящают от одного до двух часов в день (27%), еще 23% — от получаса до часа, 20% — от двух до трех часов, 15% — более трех часов в день и еще 15% — менее 30 минут.