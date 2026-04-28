ООН: 840 тыс. человек ежегодно умирают из‑за психосоциальных рисков, связанных с работой

Вышел тизер четвертого сезона «Теда Лассо»
Выдра и птица меняются телами в первом отрывке мультфильма «В чужой шкуре»
Опрос: 88% представителей поколения альфа хотели бы изучать литературу с помощью мемов
Джейсон Стэтем воссоединится с режиссером Дэвидом Эйером в фильме «Джон Доу»
Лора Дерн заменит Хелену Бонэм-Картер в «Белом лотосе»
Вышел новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани
Создательница «Соври мне» снимет для Hulu сериал «Ублюдки»
Центральный университет провел Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну для школьников
В Москве задержали иностранца, укравшего старинные монеты из французского музея Сен-Реми
Ванесса Кирби и Льюис Пуллман сыграют в научно‑фантастическом триллере «Скафандр»
16 мая на Воробьевых горах пройдет мотофестиваль
В российских кинотеатрах выйдет полнометражное аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
Минпросвещения подготовит единые учебники по музыке и изо к 2028 году
Смотрим локализованный трейлер «Приглашения» с Оливией Уайлд. Премьера в РФ — 9 июля
Софи Тэтчер и Джо Элвин снимутся в экшн-триллере о ведьмах «Кавендиш»
Россияне активно бронируют билеты в Азию на майские праздники
Умерла психолог и писательница Эдит Эгер — узница концлагеря и автор бестселлера «Выбор»
Okko покажет полуфиналы Лиги чемпионов с аудиодорожками для болельщиков разных команд
Парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной
На фестивале Stereoleto выступят Найк Борзов, «Гудтаймс» и «Буерак»
Павел Прилучный и Кристина Асмус в новом трейлере «Холопа-3»
Сервис Flowwow в мае откроет первый офлайн-магазин
Ромком «The Catch» с Эммой Стоун и Крисом Пайном выйдет в мае 2027 года
Аэротакси совершили первые тестовые коммерческие рейсы в Нью-Йорке
«Это не концерт»: танцующие фанаты Майкла Джексона бесят других зрителей в кинотеатрах
Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон на первых кадрах «Истины»
Сабрина Карпентер и Мадонна выпустят совместный трек «Bring Your Love»
150 тыс. печений савоярди и 20 тыс. яиц: в Лондоне побили мировой рекорд по длине тирамису

ООН: 840 тыс. человек ежегодно умирают из‑за психосоциальных рисков, связанных с работой

840 тыс. человек умирают каждый год из-за психосоциальных рисков в рабочей среде. Об этом стало известно из доклада, который опубликовала Международная организация труда ООН (ILO).

К летальному исходу приводят переработки, нестабильность трудоустройства, домогательства на рабочем месте и другие обстоятельства. Они наносят ущерб здоровью и затрагивают миллионы людей по всему миру.

Психосоциальные риски способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств. От них умирают 784 тыс. и 56 тыс. работников соответственно.

Опасность представляют в числе прочего неэффективная организация труда, несоответствие усилий и вознаграждения и сложные отношения в коллективе. Все эти факторы повышают риск инсультов, болезней сердца, проблем с ментальным здоровьем и самоубийств.

ILO подсчитала экономические потери, связанные со смертями из-за психосоциальных рисков на работе. Они составляют примерно 1,37% мирового ВВП за год. 
 

