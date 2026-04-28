Аэротакси совершили первые тестовые коммерческие рейсы в Нью-Йорке

Вышел тизер четвертого сезона «Теда Лассо»
Джейсон Стэтем воссоединится с режиссером Дэвидом Эйером в фильме «Джон Доу»
Лора Дерн заменит Хелену Бонэм-Картер в «Белом лотосе»
Вышел новый тизер сериала «Максимальное удовольствие гарантировано» с Татьяной Маслани
Создательница «Соври мне» снимет для Hulu сериал «Ублюдки»
Центральный университет провел Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну для школьников
В Москве задержали иностранца, укравшего старинные монеты из французского музея Сен-Реми
Ванесса Кирби и Льюис Пуллман сыграют в научно‑фантастическом триллере «Скафандр»
16 мая на Воробьевых горах пройдет мотофестиваль
В российских кинотеатрах выйдет полнометражное аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli
Минпросвещения подготовит единые учебники по музыке и изо к 2028 году
Смотрим локализованный трейлер «Приглашения» с Оливией Уайлд. Премьера в РФ — 9 июля
Софи Тэтчер и Джо Элвин снимутся в экшн-триллере о ведьмах «Кавендиш»
Россияне активно бронируют билеты в Азию на майские праздники
Умерла психолог и писательница Эдит Эгер — узница концлагеря и автор бестселлера «Выбор»
Okko покажет полуфиналы Лиги чемпионов с аудиодорожками для болельщиков разных команд
Парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной
На фестивале Stereoleto выступят Найк Борзов, «Гудтаймс» и «Буерак»
Павел Прилучный и Кристина Асмус в новом трейлере «Холопа-3»
Сервис Flowwow в мае откроет первый офлайн-магазин
Ромком «The Catch» с Эммой Стоун и Крисом Пайном выйдет в мае 2027 года
«Это не концерт»: танцующие фанаты Майкла Джексона бесят других зрителей в кинотеатрах
Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон на первых кадрах «Истины»
Сабрина Карпентер и Мадонна выпустят совместный трек «Bring Your Love»
150 тыс. печений савоярди и 20 тыс. яиц: в Лондоне побили мировой рекорд по длине тирамису
«Вкусвилл» запустил AI-бот, который подбирает для продуктов альтернативу с чистым составом
Леди Гага и Doechii выпустили клип на «Runway» — саундтрек фильма «Дьявол носит Prada 2»
Число загрузок VPN-приложений в России выросло в 14 раз за год

Аэротакси совершили первые тестовые коммерческие рейсы в Нью-Йорке

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Joby Aviation

Компания Joby Aviation провела первые демонстрационные полеты полностью электрического воздушного такси (eVTOL) с Манхэттена в Международный аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

Цель проекта — сократить время поездки от существующих вертолетных площадок на Нижнем и Среднем Манхэттене до аэропорта меньше чем до 10 минут. Сейчас они занимают в среднем до двух часов на машине.

Электрический аппарат способен перевозить пять человек, включая одного пилота. По словам разработчиков, eVTOL намного тише традиционных вертолетов и не производит вредных выбросов в атмосферу, поскольку работает полностью на электричестве. Это делает новую технологию более экологичной и комфортной для жителей крупных городов.

В марте Министерство транспорта США выбрало восемь пилотных программ, в которых будут тестироваться eVTOL. Помимо городских служб воздушного такси, это региональные пассажирские перевозки, грузовые перевозки, экстренные службы, автономные полеты и морские перевозки в энергетическом секторе.

Недавно в Минтрансе допустили появление аэротакси в России в ближайшие 10 лет. Как пояснили в ведомстве, для массового использования такого транспорта нужны дальнейшие достижения в навигации и кибербезопасности, а также общественное доверие.

Расскажите друзьям