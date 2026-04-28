Аэротакси совершили первые тестовые коммерческие рейсы в Нью-Йорке

Компания Joby Aviation провела первые демонстрационные полеты полностью электрического воздушного такси (eVTOL) с Манхэттена в Международный аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.



Цель проекта — сократить время поездки от существующих вертолетных площадок на Нижнем и Среднем Манхэттене до аэропорта меньше чем до 10 минут. Сейчас они занимают в среднем до двух часов на машине.



Электрический аппарат способен перевозить пять человек, включая одного пилота. По словам разработчиков, eVTOL намного тише традиционных вертолетов и не производит вредных выбросов в атмосферу, поскольку работает полностью на электричестве. Это делает новую технологию более экологичной и комфортной для жителей крупных городов.



В марте Министерство транспорта США выбрало восемь пилотных программ, в которых будут тестироваться eVTOL. Помимо городских служб воздушного такси, это региональные пассажирские перевозки, грузовые перевозки, экстренные службы, автономные полеты и морские перевозки в энергетическом секторе.



Недавно в Минтрансе допустили появление аэротакси в России в ближайшие 10 лет. Как пояснили в ведомстве, для массового использования такого транспорта нужны дальнейшие достижения в навигации и кибербезопасности, а также общественное доверие.