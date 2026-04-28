Лора Дерн заменит Хелену Бонэм-Картер в «Белом лотосе»

Звезда «Большой маленькой лжи» и «Парка Юрского периода» Лора Дерн заменит Хелену Бонэм-Картер в сериале «Белый лотос». Об этом написал Deadline.

Дерн сыграет новый персонаж, который создадут специально для нее. Он будет фигурировать в четвертом сезоне. В настоящее время автор сериала Майк Уайт занят разработкой образа героини Дерн.

Роль Картер считалась центральной для сюжета нового сезона. Однако уже после начала работы, по словам HBO, стало очевидно, что созданный Хеленой персонаж не совпал с задумкой.

В проект решили внести изменения. Съемки, которые проходят во Франции, при этом продолжили: график скорректировали так, чтобы пока сосредоточиться на сценах с остальными участниками каста.

Действие новой части «Белого лотоса» развернется во время Каннского кинофестиваля. В сериале покажут отели Airelles Château de la Messardière в Сен-Тропе и Hôtel Martinez в Каннах — в мире шоу они станут White Lotus du Cap и White Lotus Cannes. Съемки проходят в Каннах, Сен-Тропе и Монако, а также в Париже, хотя действие сюжета разворачивается на Лазурном берегу.

В четвертом сезоне «Белого лотоса» также снимаются Венсан Кассель, Стив Куган, Кумайл Нанджиани, Крис Мессина, Александер Людвиг, Хлоя Беннет, Хизер Грэм, Рози Перес, Бен Шнетцер, Лаура Смет, Надя Терешкевич и другие актеры. Майк Уайт выступает сценаристом и режиссером всех эпизодов.

