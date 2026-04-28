Лора Дерн заменит Хелену Бонэм-Картер в «Белом лотосе»

Действие новой части «Белого лотоса» развернется во время Каннского кинофестиваля. В сериале покажут отели Airelles Château de la Messardière в Сен-Тропе и Hôtel Martinez в Каннах — в мире шоу они станут White Lotus du Cap и White Lotus Cannes. Съемки проходят в Каннах, Сен-Тропе и Монако, а также в Париже, хотя действие сюжета разворачивается на Лазурном берегу.