В Москве задержали иностранца, укравшего старинные монеты из французского музея Сен-Реми

В Москве задержали иностранца, укравшего старинные монеты на 53 млн рублей из французского музея Сен-Реми. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
По данным ведомства, задержанный 29-летний Антони Кастелейн — сотрудник французского государственного музея Сен-Реми. Используя служебное положение, он похитил часть экспонатов музея — золотые монеты времен Римской империи и правления Наполеона III.
Ранее в 2023 и 2024 году иностранец уже посещал Россию и скрывал на таможенном контроле украденные монеты в своем кошельке, смешивая их с обычными деньгами. Позже он продавал их коллекционерам. На этот раз у него изъяли 78 редких монет и 1 поддельную.
Против француза возбудили уголовное дело по части 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей в крупном размере). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штрафом до одного миллиона рублей.
Недавно в Париже украли сапфир стоимостью 150 тысяч евро. Неизвестный мужчина напал на курьеров, которые доставляли драгоценности. Он ударил одного из них кувалдой в висок.