Минпросвещения подготовит единые учебники по музыке и изо к 2028 году

Министерство просвещения России подготовит единые государственные учебники по музыке и изобразительному искусству. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РБК.



Книги будут предназначены для начального и основного общего образования. Их создание хотят завершить в 2028 году, а в 2031-м — начать использовать в школах.



В мае 2025 года министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о планах ведомства выпустить единые пособия по всем предметам в течение трех лет. Параллельно организуют систему подготовки и переподготовки учителей.



Недавно стало известно, что с 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, это позволит школам и выпускникам лучшее и спокойнее планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.