Минпросвещения подготовит единые учебники по музыке и изо к 2028 году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Министерство просвещения России подготовит единые государственные учебники по музыке и изобразительному искусству. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, пишет РБК.

Книги будут предназначены для начального и основного общего образования. Их создание хотят завершить в 2028 году, а в 2031-м — начать использовать в школах.

В мае 2025 года министр просвещения Сергей Кравцов рассказал о планах ведомства выпустить единые пособия по всем предметам в течение трех лет. Параллельно организуют систему подготовки и переподготовки учителей.

Недавно стало известно, что с 2026 года ЕГЭ всегда будет начинаться не раньше 1 июня. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, это позволит школам и выпускникам лучшее и спокойнее планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий. 

Расскажите друзьям