16 мая на Воробьевых горах пройдет мотофестиваль

В фестивале примут участие тысячи мотоциклистов, которые проедут колонной по дорогам столицы. Праздничную программу и маршрут заезда опубликуют в ближайшее время. В прошлом году открытие мотосезона состоялось 26 апреля, его посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне.