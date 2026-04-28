16 мая на Воробьевых горах пройдет мотофестиваль

16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор пройдет 14-й Московский мотофестиваль. Он будет посвящен Году единства народов, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В фестивале примут участие тысячи мотоциклистов, которые проедут колонной по дорогам столицы. Праздничную программу и маршрут заезда опубликуют в ближайшее время. В прошлом году открытие мотосезона состоялось 26 апреля, его посвятили 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
В этом году в Москве также пройдут шесть велофестивалей. Весенний пройдет 24 мая, детские — 30 мая и 5 сентября, ночные — 4 июля и 1 августа, осенний — 12 сентября.