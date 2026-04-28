В российских кинотеатрах выйдет полнометражное аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli

Иллюстрация: Ghibli

30 апреля кинопрокатная компания Vereteno совместно с RWV Film выпустит в российских кинотеатрах приключенческий анимационный фильм «Возвращение кота» от знаменитой японской студии Ghibli. 

Фильм впервые выйдет на больших экранах в России. В ряде кинотеатров фильм можно будет увидеть на языке оригинала с русскими субтитрами. Спецпоказы фильма стартовали с 24 апреля. 

 

«Возвращение кота» снял режиссер Хироюки Морита. Сценарий написала Рэйко Есида («Покемон», «Приключения Дигимонов»). Картина вышла в японский прокат в июле 2002 года.

По сюжету школьница Хару спасает загадочного кота из-под колес автомобиля. Он оказывается принцем Кошачьего королевства. Король в благодарность решает женить сына на девочке. В волшебном мире Хару рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку. Ей нужно пройти через опасное приключение, чтобы вернуться домой.

Возвращение кота
Мультфильм / с 28 апреля
