В российских кинотеатрах выйдет полнометражное аниме «Возвращение кота» от студии Ghibli

«Возвращение кота» снял режиссер Хироюки Морита. Сценарий написала Рэйко Есида («Покемон», «Приключения Дигимонов»). Картина вышла в японский прокат в июле 2002 года.



По сюжету школьница Хару спасает загадочного кота из-под колес автомобиля. Он оказывается принцем Кошачьего королевства. Король в благодарность решает женить сына на девочке. В волшебном мире Хару рискует навсегда потерять себя, постепенно превращаясь в кошку. Ей нужно пройти через опасное приключение, чтобы вернуться домой.