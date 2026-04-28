Софи Тэтчер и Джо Элвин снимутся в экшн-триллере о ведьмах «Кавендиш»

Софи Тэтчер («Еретик»), Эрин Келлиман («28 лет спустя: Храм костей») и Джо Элвин («Хамнет») исполнят главные роли в фильме «Кавендиш» — триллере об охоте на ведьм в Британии XVII века. Об этом сообщает Variety.
Действие картины разворачивается в 1645 году. Молодую невесту из аристократической семьи (Софи Тэтчер) обвиняют в колдовстве в день свадьбы, и за ней начинает охоту безжалостный охотник на ведьм (Джо Элвин). Героиня даст отпор, объединившись с остроумной браконьеркой (Эрин Келлиман).
Режиссером выступит Кристофер Эндрюс, работавший над фильмом «Уничтожь их» и сериалом «Кровавый круиз». Съемки начнутся в Польше в сентябре.
Международными продажами и дистрибуцией займется компания Cornerstone. Ее представители Элисон Томпсон и Марк Гудер отметили: «Редко встретишь британский экшн-триллер в историческом антураже, который кажется таким свежим, захватывающим и оригинальным. „Кавендиш“ — это история, от которой невозможно оторваться, с отличным чувством юмора и смелым переосмыслением традиционных женских ролей. Кристофер Эндрюс создаст нечто новое и захватывающее, и мы с нетерпением ждем, когда сможем поделиться его видением с покупателями».