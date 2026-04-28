Центральный университет провел Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну для школьников

С 23 по 27 апреля прошел финал первой Всероссийской мультисенсорной олимпиады по дизайну для старшеклассников dsgn sense. Организатором выступила Школа дизайна Центрального университета.



dsgn sense — это первая в России олимпиада по мультисенсорному дизайну. С помощью него делают графику, объекты, интерфейсы, сервисы и продукты с учетом разных органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Такой метод позволяет создать глубокий, эмоциональный и запоминающийся пользовательский опыт при взаимодействии с продуктом или средой.



Площадкой для заключительного этапа олимпиады стал подмосковный наукоград Дубна. В финале встретились 118 школьников из 59 российских городов, включая Москву, Петербург, Казань, Екатеринбург, Архангельск, Владивосток, Сочи. Они в течение трех дней работали над заданиями заказчиков из наукограда. Среди них были Музей истории и техники при Объединенном институте ядерных исследований; особая экономическая зона Дубны; библиотека им. Д. И. Блохинцева; приют бездомных животных «Верный друг»; яхтенный клуб «Атом»; кофейня «Нейтрино» и другие.



«Многие предложенные дизайн-решения имеют потенциал для реализации. Но главное в том, чтобы сохранить заданное участниками олимпиады направление — стремление к более внимательному, многослойному взаимодействию с пространством», — рассказала Наталья Заикина, руководитель пресс-центра НИИ ОИЯИ.