Парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной

Парковки в Москве 1, 2, 9 и 11 мая будут бесплатными. Это распространяется на все улицы, в том числе на зоны со стоимостью 380, 450 и 600 рублей в час, а также с динамическим тарифом, сообщил мэр Сергей Собянин.