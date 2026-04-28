Парковка на улицах Москвы 1, 2, 9 и 11 мая будет бесплатной

Парковки в Москве 1, 2, 9 и 11 мая будут бесплатными. Это распространяется на все улицы, в том числе на зоны со стоимостью 380, 450 и 600 рублей в час, а также с динамическим тарифом, сообщил мэр Сергей Собянин.
3 и 10 мая можно будет также парковаться бесплатно везде, кроме зон динамического тарифа и улиц с оплатой 380, 450 и 600 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме все дни.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в 2026 году в столице можно будет парковаться бесплатно 71 день. После майских праздников бесплатной на всех улицах парковка также станет 12–13 июня, 4 ноября и 31 декабря.