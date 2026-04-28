Okko покажет полуфиналы Лиги чемпионов с аудиодорожками для болельщиков разных команд

Стриминговый сервис Okko покажет полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА с пятью аудиодорожками на выбор: классический комментарий, отдельные дорожки в поддержку каждой из команд, тифлокомментарий и дорожка с интершумом.
Первый полуфинал «ПСЖ» — «Бавария» пройдет 28 апреля, в 22.00 по московскому времени. Основной комментарий обеспечит Владимир Стогниенко. За «Баварию» поболеет Степан Манаков, а за «ПСЖ» — Павел Разживин. Тифлокомментатором выступит Алексей Золин.
Матч «Атлетико Мадрид» — «Арсенал» состоится 29 апреля, в 22.00. Основную трансляцию прокомментирует Александр Елагин. Альтернативные дорожки представят Алексей Дурново (за «Атлетико») и Георгий Богус (за «Арсенал»). Тифлокомментарий снова обеспечит Алексей Золин.
Okko эксклюзивно показывает Лигу чемпионов в России. Шеф-редактор «Okko Спорт» Владимир Стогниенко отметил: «Мы все смотрим футбол по-разному: кто-то просто наслаждается красивой игрой, а кто-то яростно болеет за свою команду. Поэтому идея с разными дорожками комментария кажется нам очень честной — можно выбрать ту подачу, которая ближе именно тебе. Ну и, конечно, важно, чтобы футбол был доступен для всех, поэтому продолжаем делать трансляции с тифлокомментарием».