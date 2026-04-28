На фестивале Stereoleto выступят Найк Борзов, «Гудтаймс» и «Буерак»

Афиша Daily
2 мин на чтение

Фестиваль Stereoleto объявил вторую половину лайнапа. 13 и 14 июня в «Севкабель Порту» в Петербурге выступят Найк Борзов, «Гудтаймс», DenDerty, «Буерак», тайская группа Kiki и японское трио Kukangendai.

Во вторую волну также вошли московская инди-группа «Источник», ансамбль «Радар», исполняющий танцевальный рок с элементами нью-вейва, проект tAISh со светлой и нежной музыкой в жанре инди-поп, яркие представители «поволжской волны» Bajinda Behind the Enemy Lines, звезды 90-х Pep-See, а также петербуржцы «Огонек» и Vodoley GT.

Первую волну лайнапа Stereoleto объявил еще в декабре. В нее вошли: «Бонд с кнопкой», «Лампабикт», «Хлеб», «Борисовский тракт», The Diasonics, «Аннушкаа», «Стрио», Uncle Pecos и Obraza Net.

«Stereoleto, несмотря на текущую ситуацию, продолжает оставаться международным фестивалем, потому что музыка границ не имеет. В этом году, мы, как троллейбус из песни группы „Кино“, идем на восток. На фестивале выступят: атмосферная нью-диско-группа из Таиланда Kiki, невероятное японское мат-рок-трио Kukangendai, с которым меня познакомил выдающийся режиссер Андрей Могучий, и взрывная электро-фанк-группа из Израиля Monolyt», — рассказал основатель и продюсер фестиваля Илья Бортнюк.

После окончания событий в Петербурге фестиваль переместится 27 июня в Самару и 11 июля в Екатеринбург.

Stereoletо проводится в Петербурге ежегодно с 2002 года. Фестиваль 2025 года собрал три десятка артистов и 15 тыс. зрителей. В лайнапе были «ЛСП», Елка, «Мегаполис», «Нееет, ты что», Passmurny, «Кирпичи» и группа «Кино».

