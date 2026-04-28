На фестивале Stereoleto выступят Найк Борзов, «Гудтаймс» и «Буерак»

«Stereoleto, несмотря на текущую ситуацию, продолжает оставаться международным фестивалем, потому что музыка границ не имеет. В этом году, мы, как троллейбус из песни группы „Кино“, идем на восток. На фестивале выступят: атмосферная нью-диско-группа из Таиланда Kiki, невероятное японское мат-рок-трио Kukangendai, с которым меня познакомил выдающийся режиссер Андрей Могучий, и взрывная электро-фанк-группа из Израиля Monolyt», — рассказал основатель и продюсер фестиваля Илья Бортнюк.