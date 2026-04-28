Сервис Flowwow в мае откроет первый офлайн-магазин

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Flowwow

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow в мае откроет для посетителей свой первый офлайн-магазин, пишет Sostav.

Он располагается в центре Москвы, на Мясницкой улице. Площадь — около 250 квадратных метров. В компании считают, что запуск поможет расширению каналов продаж для партнеров компании и развитию присутствия бренда за пределами цифровой среды.

Магазин будет предоставлять торговое оборудование в аренду для других брендов. Flowwow возьмет на себя привлечение посетителей, маркетинговое продвижение и организацию продаж внутри пространства.

На площадке будут товары селлеров платформы и партнеров в восьми категориях, среди которых декор, одежда, аксессуары, украшения и косметика. В проекте участвуют более 50 локальных брендов и оптовые поставщики цветочной продукции. В пространстве также разместят кофейню и лаунж-зону. Площадка будет использоваться для проведения мероприятий и взаимодействия с аудиторией.

