Ромком «The Catch» с Эммой Стоун и Крисом Пайном выйдет в мае 2027 года

Фото: Summit Entertainment, Paramount Pictures

Universal Pictures объявила, что романтическая комедия «The Catch» с Эммой Стоун и Крисом Пайном в главных ролях выйдет 21 мая 2027 года. Режиссером выступит муж Стоун Дейв МакКэри, известный как сценарист «Saturday Night Live».

Сценарий написали Патрик Канг («Газета») и Майкл Левин («Молодой Скала»). Последнюю версию доработали Джен Статски («Хорошее место») и Трэвис Хелвиг. Детали сюжета держатся в секрете.

Об участии Стоун и возможном присоединении к проекту Пайна, которое недавно подтвердилось, стало известно еще в феврале.

Последние три работы Эммы Стоун — «Виды доброты», «Эддингтон» и «Бугония» — были сняты режиссером Йоргосом Лантимосом. Роль в «Бугонии» принесла актрисе номинацию на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».

Пайн, знакомый зрителям по франшизам «Звездный путь» и «Чудо-женщина», также недавно присоединился к другому проекту. Вместе с Джессикой Честейн он сыграет в драме «This Is Pleasure» («Это удовольствие») Шэри Спрингер Берман и Роберта Пульчини. Картина расскажет об издательнице Марго (Честейн), которая узнает об обвинениях в сексуализированном насилии против ее давнего друга Куина (Пайн). Теперь перед женщиной стоит сложный моральный выбор, который может поставить под угрозу их многолетнюю дружбу.

