Энн Хэтэуэй и Дакота Джонсон на первых кадрах «Истины»

Amazon MGM опубликовала первые кадры фильма «Истина» («Verity»). Картина выйдет в мировой прокат 2 октября.

Фильм основан на романе «Тайный дневник Верити» Колин Гувер — автора, известного по бестселлеру «Все закончится на нас». По сюжету писательницу Лоуэн Эшли (Дакота Джонсон) нанимает Джереми Кроуфорд (Джош Хартнетт), чтобы она завершила успешную серию книг его жены Верити (Энн Хэтэуэй). В процессе работы Лоуэн находит рукопись, которая ставит под сомнение психическое здоровье Верити и ее возможную связь с опубликованными романами.

Среди грядущих проектов Энн Хэтэуэй — сиквел «Дьявол носит Prada», который выйдет в зарубежный прокат уже 1 мая, а также «Одиссея» Кристофера Нолана, релиз которой запланирован на 17 июля. Недавно, 17 апреля, вышел фильм студии A24 «Мать Мария», в котором Хэтэуэй сыграла поп-звезду, вдохновленную Тейлор Свифт эры альбома «Reputation».

Анонсирован фильм «Дневники принцессы-3», однако дата выхода неизвестна. Автор книг Мэг Кэбот призналась: «Я не знаю, когда они начнут снимать, потому что Энн Хэтэуэй, как вы, наверное, заметили, сейчас снимается в миллионе фильмов».

