«Это не концерт»: танцующие фанаты Майкла Джексона бесят других зрителей в кинотеатрах

По всему миру в кинотеатрах зрители встают с мест и начинают танцевать прямо во время сеансов байопика «Майкл» о короле поп-музыки. Этот тренд разделил публику на два лагеря.
Фильм с племянником Майкла Джексона Джаафаром в главной роли вышел на прошлой неделе. Несмотря на скандалы и сдержанные отзывы критиков, картина стала кассовым хитом, собрав 217 млн долларов по всему миру и установив рекорд для музыкальных байопиков.
В ленту вошли главные хиты Джексона, что и побуждает фанатов танцевать. Многие зрители возмущены таким поведением.
Один из пользователей написал, что теперь предпочтет смотреть фильм дома, так как не хочет видеть никого, кроме самого Джексона на экране.
Есть и защитники тренда. Они утверждают, что танцы превращают просмотр в «живой концерт» и «полноценное возрождение MJ». «Майкл Джексон создавал музыку для танцев», — написал один из пользователей.
Споры о поведении в кинотеатрах возникали и раньше. В прошлом году во время показов «Minecraft в кино» зрители кидались попкорном и кричали, что заставило кинотеатры выпускать предупреждения о недопустимости такого поведения.