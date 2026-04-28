Число загрузок VPN-приложений в России выросло в 14 раз за год

Пять самых популярных VPN-сервисов в магазине Google Play в марте 2026 года загрузили 9,2 млн раз — число скачиваний выросло в 14 раз за год. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные проекта Digital Budget.



За 12 месяцев (с марта 2025 года по март 2026 года) количество установок таких сервисов увеличилось до 35,7 млн. Пик был в первый квартал 2026-го: 21,27 млн загрузок. В марте три сервиса из топ-5 также достигли отметки в 2,5 млн установок каждый.