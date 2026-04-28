Сабрина Карпентер и Мадонна выпустят совместный трек «Bring Your Love»

Фото: Kevin Mazur/Getty Images

Сабрина Карпентер и Мадонна официально анонсировали совместную песню «Bring Your Love». Премьера трека состоится 30 апреля.

Песня впервые была исполнена во время выступления Карпентер на Coachella, когда Мадонна неожиданно вышла на сцену. Тогда они вместе спели «Vogue», «Like a Prayer» и тогда безымянную совместную песню.

Предполагается, что трек войдет в новый альбом Мадонны «Confessions II», релиз которого запланирован на 3 июля 2026 года. Пластинка станет продолжением ее танцевального альбома «Confessions on a Dance Floor» (2005 год).

Певицы пообщались со зрителями в ходе шоу. Мадонна вспомнила, как выступала на «Коачелле» 20 лет назад, и призналась, что вернулась на фестиваль «в тех же сапогах, том же корсете, той же куртке, что и тогда, и в том же жакете Gucci».

