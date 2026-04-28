150 тыс. печений савоярди и 20 тыс. яиц: в Лондоне побили мировой рекорд по длине тирамису

В Лондоне сто итальянских шеф-поваров собрались, чтобы приготовить тирамису, побивший предыдущий рекорд, установленный в Милане (273,5 метра).
Новый рекорд составил 440,6 метра. Десерт готовили вживую на глазах судей Книги рекордов Гиннесса. Для этого потребовалось около 150 тыс. печенья савоярди и 20 тыс. яиц.
Организатором рекорда стал Мирко Риччи, который уже владел этим титулом в 2017 году, но уступил его другой итальянской команде. Решение сделать попытку в Великобритании, а не в Италии, Риччи назвал жестом благодарности этой стране. Тирамису, по его словам, «самый невероятный десерт, который Италия экспортировала».
Кроме того, рекордная попытка была посвящена британской монархии. Все вырученные средства с мероприятия пошли в фонд Esharelife на борьбу с бедностью.