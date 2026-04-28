Леди Гага и Doechii выпустили клип на «Runway» — саундтрек фильма «Дьявол носит Prada 2»

Фото: Lady Gaga

Леди Гага и Doechii выпустили клип на совместный трек «Runway», который вошел в саундтрек фильма «Дьявол носит Prada 2».

Режиссером ролика выступила Пэррис Гёбель. Песня звучит в одной из сцен фильма, действие которой происходит во время Миланской недели моды за кулисами показа.

Клип певиц вдохновлен модельной эстетикой. Артистки сменяют десятки образов в сопровождении группы подтанцовки, а финалом становится их совместный проход по подиуму. Среди нарядов — индивидуальные дизайнерские вещи от Miss Claire Sullivan, LUAR, Bad Binch, Tong Tong, Robert Wun и Guaruv Gupta.

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» состоится 1 мая. Мерил Стрип вновь исполнит роль Миранды Пристли, которая пытается адаптироваться к упадку печатной журналистики. Ей противостоит бывшая ассистентка в исполнении Эмили Блант, теперь топ-менеджер Christian Dior с рекламным бюджетом, в котором Пристли отчаянно нуждается.

