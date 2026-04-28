Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию товарного знака, чтобы защитить свой голос и образ от ИИ

Команда Тейлор Свифт подала три заявки в Ведомство по патентам и товарным знакам США, чтобы защитить певицу от неправомерного использования искусственным интеллектом.
Две из заявок связаны со звуковыми товарными знаками, фиксирующими ее голос: «Hey, it’s Taylor Swift» и «Hey, it’s Taylor». Третья заявка — визуальный товарный знак, который представляет собой фотографию Свифт с розовой гитарой.
Ранее аналогичные товарные знаки зарегистрировал Мэттью МакКонахи, включая его знаменитую фразу «Alright, alright, alright!». Юристы считают, что товарные знаки дают дополнительную правовую защиту в дополнение к традиционным законам о праве на публичность.
Личность Свифт уже не раз использовали без разрешения для создания дипфейков, включая порнографические изображения и поддельную поддержку политиков.