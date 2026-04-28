Джеймс Ганн подтвердил, что фильм «The Authority» отложен на неопределенный срок

Глава DC Studios Джеймс Ганн сообщил, что адаптация комикса «The Authority» больше не входит в ближайшие планы киновселенной DC.

Проект был анонсирован в январе 2023 года как один из десяти будущих фильмов студии, но теперь, по словам Ганна, сценарий «не совсем готов», а сам проект «не вписывается в текущую историю и практические аспекты DCU». «Может быть, когда-нибудь, но не скоро», — написал режиссер в Threads.

«The Authority» — это серия комиксов, запущенная в 1992 году, о команде супергероев с неидеалистическим подходом к спасению мира. При анонсе проекта Ганн и его со-глава DC Питер Сафран описывали героев как «Джека Николсона в фильме „Несколько хороших парней“ — вы хотите, чтобы они были на вашей стороне, или, по крайней мере, они так считают».

Ганн также заявил, что никогда не планировал писать или режиссировать этот фильм самостоятельно. Он напомнил, что с момента его руководства DC студия не запускает проекты в производство, пока сценарии не будут полностью готовы.

 Кроме того, Ганн сообщил, что два других анонсированных проекта — «Бустер Голд» и «Потерянный рай» — все еще находятся «в разработке». Отвечая на вопрос о задержках, режиссер заметил, что это стандартная практика для 95% сценариев и сериалов.

