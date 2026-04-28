Fortnite вернет деньги игрокам за коллаборацию с D4vd после обвинения музыканта в убийстве

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Epic Games

Epic Games объявила, что игроки Fortnite смогут получить возврат средств за внутриигровые предметы, связанные с музыкантом D4vd. Решение принято после того, как артисту предъявили обвинения в убийстве 14-летней девушки.

D4vd начинал карьеру с создания музыки для своих роликов с игрой в Fortnite. В 2025 году он совместно с Epic Games выпустил официальный гимн игры «Locked & Loaded», а также серию косметических предметов, появившихся в магазине Fortnite.

Epic Games сообщила, что первая возможность для самостоятельного возврата средств появится 28 апреля.

Стриминговые сервисы, такие как Spotify и Apple Music, также столкнулись с призывами удалить музыку D4vd со своих платформ. Организация по защите прав музыкантов Industry Blackout запустила петицию.

17 апреля полиция Лос-Анджелеса арестовала 21-летнего певца Дэвида Берка, известного под псевдонимом D4vd, по подозрению в убийстве 14-летней Селесты Ривас.

Тело девушки было обнаружено в багажнике его автомобиля в сентябре прошлого года. Берк находится под стражей без права освобождения под залог.

23 апреля в суде сообщили, что следователи получили доступ к аккаунту певца в iCloud, который, по их утверждению, «содержит значительное количество детской порнографии».

Расскажите друзьям
Теги:
Apple
Люди:
Дэвид Берк