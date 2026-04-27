Московский клуб Powerhouse закрылся
У фигуриста Дмитрия Алиева обнаружили туберкулез. Он прошел курс химиотерапии
Sony снимет кроссовер «Джанго» и «Зорро» по комиксу Квентина Тарантино
На Шри-Ланке задержали 22 монахов со 110 килограммами наркотиков
Расширение с пухлым рыжим котом не даст вам слишком долго залипать в соцсетях
Россияне потратили 4 млрд рублей на интимные товары за первый квартал 2026 года
Россияне стали чаще регистрировать поездки на электросамокатах по SMS из‑за отключений интернета
Синтия Эриво пробежала Лондонский марафон с личным рекордом
Игра UFC 6 от EA Sports выйдет уже в июне
OpenAI выпустит первый смартфон с продвинутым ИИ-менеджментом
В  Приамурье тигрица попала в фотоловушку, когда ела снег
«Нас окружают гибель и разруха»: вышел трейлер третьего сезона «Дома Дракона»
Вышел трейлер пятой части «Чудаков» — она станет последней
Российские туристы смогут оплачивать покупки в Турции через СБП
Продажи книг Григория Остера на Wildberries выросли в шесть раз
Милли Бобби Браун и Луис Партридж на первых кадрах «Энолы Холмс-3»
Камаал Уильямс, Cream Soda и «Тима ищет свет» выступят на фестивале «Планета К-30»
Роскосмос показал, как выглядит заснеженная Москва с орбиты
По мему «А ты бы любил меня, если бы я стала червяком?» снимут фильм. Вот его трейлер
Торги по продаже Рижского вокзала отказались проводить из‑за отсутствия заявок
У мелодрамы «Твое сердце будет разбито» будет сиквел
«Мегаполис» и Антоха MC устроят концерт прямо в поезде в поддержку «Ночлежки»
Музей транспорта Москвы откроет выставку об авторынках 1990-х
На машину Славы Марлоу упало дерево из‑за снегопада в Москве
В Ярославле нашли серебряную копейку времен Ивана Грозного
У спин-оффа «Теории большого взрыва» появился постер в стиле комикса
В Италии начались съемки нового фильма Аличе Рорвахер
На таможне изъяли четырех какаду Бэнкса и передали в Московский зоопарк

Паапа Эссьеду и Хадсон Уильямс снимутся в триллере «Тиран»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Британский актер Паапа Эссьеду («Проект „Лазарь“», «Анна Болейн») и канадский актер Хадсон Уильямс («Жаркое соперничество») снимутся в триллере «Тиран». Об этом сообщил Deadline.

Сюжет будущего фильма держится в секрете. Проект описывается как остросюжетная картина в духе «Уолл-стрит» и «Одержимости», действие которой развернтся в элитных ресторанах Нью-Йорка.

Режиссером ленты станет Дэвид Вэйл, известный по сериалам «Охотники» и «Вторжение». Он же выступил сценаристом триллера. В основу легла оригинальная история, которую Вэйл придумал вместе с Коди Биэном.

В актерский состав проекта войдут Деми Мур («Субстанция»), Шарлиз Терон («Монстр») и Джулия Гарнер («Орудия»). Каст дополнили также Омар Аполло и Нара Смит.

Фильм реализуют для Amazon MGM, съемки проходят в Лос-Анджелесе. Продюсерами ленты будут Терон, Вейл, Алекс Хайнеман и Эндрю Рона из The Picture Company, Бет Коно, А.Дж.Дикс из Secret Menu и Натали Лейн Уильямс. Исполнительным продюсером назначен Стэн Влодковски.

