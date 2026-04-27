Паапа Эссьеду и Хадсон Уильямс снимутся в триллере «Тиран»

Британский актер Паапа Эссьеду («Проект „Лазарь“», «Анна Болейн») и канадский актер Хадсон Уильямс («Жаркое соперничество») снимутся в триллере «Тиран». Об этом сообщил Deadline.
Сюжет будущего фильма держится в секрете. Проект описывается как остросюжетная картина в духе «Уолл-стрит» и «Одержимости», действие которой развернтся в элитных ресторанах Нью-Йорка.
Режиссером ленты станет Дэвид Вэйл, известный по сериалам «Охотники» и «Вторжение». Он же выступил сценаристом триллера. В основу легла оригинальная история, которую Вэйл придумал вместе с Коди Биэном.
В актерский состав проекта войдут Деми Мур («Субстанция»), Шарлиз Терон («Монстр») и Джулия Гарнер («Орудия»). Каст дополнили также Омар Аполло и Нара Смит.
Фильм реализуют для Amazon MGM, съемки проходят в Лос-Анджелесе. Продюсерами ленты будут Терон, Вейл, Алекс Хайнеман и Эндрю Рона из The Picture Company, Бет Коно, А.Дж.Дикс из Secret Menu и Натали Лейн Уильямс. Исполнительным продюсером назначен Стэн Влодковски.